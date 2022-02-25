اتصلوا بالشرطة ثم هربوا... مقتل شقيق لاعب بمنتخب البرازيل

أعلن لاعب برازيلي دولي سابق مقتل شقيقه إثر هجوم مسلح استهدف منزل والدته في مدينة فلوريانوبوليس جنوب البلاد.وقال تايسون بارسيلوس فريدا، لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني السابق، وسبورت إنترناسيونال الحالي، أن شقيقه لقي حتفه في الهجوم، معربا عن حزنه لفقدان ركن مهم في عائلته.ونقلت صحيفة Daily Star البريطانية عن وسائل إعلام برازيلية، أن الشرطة المحلية تحقق في مجريات الحادثة، مشيرة إلى أن ثلاثة رجال اقتحموا شقة امرأة مسنة على شاطئ في مدينة فلوريانوبوليس بجنوب البرازيل.ويعتقد المحققون أن شقيق تايسون قتل بطريقة غير مقصودة، حيث إن الشرطة تلقت نداء استغاثة من المهاجمين يبلغون فيه عن وجود قتيل في الشقة المستهدفة، قبل أن يتركوا المكان.ولم يتم اعتقال أي شخص على ذمة التحقيق، كما رفضت الشرطة البرازيلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وفقا للصحيفة.ونعى تايسون، الذي لعب ثماني مباريات مع منتخب بلاده بين عامي 2016 و2019، وكان ضمن عناصر البرازيل المشتركة في مونديال كأس العالم 2018 في روسيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ونشر تايسون صورة له مع شقيقه وكتب عليها: "لم أتوقع أن تتركنا في وقت مبكر، سأشتاق لك، للحظاتنا معا ولابتسامتك الكبيرة".وأضاف: "ستبقى في الذاكرة، أنا وأمي وإخوتنا وأخواتنا سنحبك إلى الأبد، نحن في حالة حداد، أحبك يا أخي".وكان تايسون يخطط لمنح شقيقه الأكبر منزلا في وقت لاحق من هذا العام، وذلك من الأموال التي نجح في جمعها من احترافه لكرة القدم، وفق الإعلام البرازيلي.وقدم نادي سبورت إنترناسيونال تعازيه للاعبه الحالي، ومنحه إجازة كي يتمكن من وداع شقيقه الأكبر لياندرو فريدا، وحضور مراسم الجنازة.