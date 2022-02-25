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رياضة
نجم برشلونة السابق يكشف سبب رفضه الإقامة بغرفة مارادونا
Lebanon 24
25-02-2022
|
16:00
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كشف الألماني بيرند شوستر، نجم برشلونة السابق، سبب رفضه الإقامة في غرفة واحدة مع الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.
وانضم شوستر لصفوف برشلونة قادما من كولن عام 1980، ولعب 8 سنوات بقميص البارسا، قبل أن يرحل للغريم التقليدي ريال مدريد.
وقال شوستر، خلال تصريحاته لـ La Liga TV: "كنت أنا ومارادونا في نفس العمر، رأيته يلعب بعض المباريات، أحببت طريقة لعبه".
وتابع: "تواصلت بشكل جيد مع مارادونا، ومن النظرة الأولى، أول مصافحة، التمريرة الأولى في التدريب، كنا نعلم أننا أصدقاء".
وأضاف: "تحدثنا كثيرا عن كرة القدم، صحيح أنني كنت شخصا أحب الذهاب إلى الفراش مبكرا، والاستيقاظ مبكرا، لكن مارادونا لم يكن كذلك".
وختم: "مارادونا كان يحب السهر والنوم في وقت متأخر من الصباح، كنا نحترم بعضنا البعض، لكن على المدى البعيد، لم يفلح العيش معا في نفس الغرفة".
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