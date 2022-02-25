نجم برشلونة السابق يكشف سبب رفضه الإقامة بغرفة مارادونا

كشف الألماني بيرند شوستر، نجم برشلونة السابق، سبب رفضه الإقامة في غرفة واحدة مع الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.



وانضم شوستر لصفوف برشلونة قادما من كولن عام 1980، ولعب 8 سنوات بقميص البارسا، قبل أن يرحل للغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال شوستر، خلال تصريحاته لـ La Liga TV: "كنت أنا ومارادونا في نفس العمر، رأيته يلعب بعض المباريات، أحببت طريقة لعبه".وتابع: "تواصلت بشكل جيد مع مارادونا، ومن النظرة الأولى، أول مصافحة، التمريرة الأولى في التدريب، كنا نعلم أننا أصدقاء".وأضاف: "تحدثنا كثيرا عن كرة القدم، صحيح أنني كنت شخصا أحب الذهاب إلى الفراش مبكرا، والاستيقاظ مبكرا، لكن مارادونا لم يكن كذلك".وختم: "مارادونا كان يحب السهر والنوم في وقت متأخر من الصباح، كنا نحترم بعضنا البعض، لكن على المدى البعيد، لم يفلح العيش معا في نفس الغرفة".