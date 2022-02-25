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رياضة
تيتي بعيداً عن المنتخب البرازيلي بعد كأس العالم "قطر 2022"
Lebanon 24
25-02-2022
|
23:00
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أعلن مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم أدينور ليوناردو باتشي الملقب بـ"تيتي" والبالغ 60 عاما، نيته التخلي عن منصبه بعد كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الجاري.
وقال تيتي في مقابلة مع قناة "سبورتيفي" البرازيلية: "لا أريد أن أكذب، سأبقى حتى نهاية المونديال".
ويشرف تيتي على منتخب "السيليساو" منذ حزيران 2016، وهو يأمل أن ينهي مشواره بمجد التتويج العالمي، علما أن بلاده أحرزت لقب المونديال في 5 مناسبات، أعوام: 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.
وتولى تدريب تيتي مهمته خلفا للمقال دونغا، عندما كان يعاني بعد خروجه من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2016 في الولايات المتحدة الأميركية.
وتحت إشرافه، بلغت البرازيل ربع نهائي مونديال 2018 حيث ودعت المونديال الروسي أمام بلجيكا (1-2) قبل أن تحرز لقب كوبا أميركا في العام التالي.
وبرغم ضمان تأهله المبكر إلى مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، تعرض أداء المنتخب البرازيلي لانتقادات عديدة بسبب شخصيته الدفاعية. وكان تيتي قد قاد كورنثيانز إلى لقب الدوري البرازيلي في 2011 و2015 ومونديال الأندية 2012.
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