رياضة

أول تعليق من رونالدو على الحرب الروسية الأوكرانية.. هذا ما قاله

Lebanon 24
26-02-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-923317-637814534864032441.jpg
Doc-P-923317-637814534864032441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نجم فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو دعمه الكامل للسلام في مختلف أنحاء العالم، في ظل الحرب القائمة الحاليًا ضد أوكرانيا.

وأعرب العديد من لاعبي كرة القدم دعمهم الكامل لأوكرانيا في ظل الحرب التي يعانون منها، وكان آخرهم كريستيانو رونالدو.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "نحتاج إلى خلق عالم أفضل لأطفالنا، أصلي من أجل السلام في عالمنا".
 
 
(بطولات)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-02-26
08:00 | 2022-02-26
05:00 | 2022-02-26
23:00 | 2022-02-25
16:00 | 2022-02-25
14:00 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website