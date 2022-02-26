أول تعليق من رونالدو على الحرب الروسية الأوكرانية.. هذا ما قاله

أكد نجم فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو دعمه الكامل للسلام في مختلف أنحاء العالم، في ظل الحرب القائمة الحاليًا ضد أوكرانيا.وأعرب العديد من لاعبي كرة القدم دعمهم الكامل لأوكرانيا في ظل الحرب التي يعانون منها، وكان آخرهم كريستيانو رونالدو.وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "نحتاج إلى خلق عالم أفضل لأطفالنا، أصلي من أجل السلام في عالمنا".