روسيا تعارض نقل نهائي دوري أبطال أوروبا الى باريس

رفض ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرج الروسية.



وكان يويفا قد أعلن في وقت سابق عقب اجتماع للجنة التنفيذية، جرى الترتيب له على عجل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، نقل المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة في 28 ايار المقبل من سان بطرسبرج إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنها تعتقد أن ديوكوف والأوكراني أندري بافلكو عضوي اللجنة التنفيذية، كانا ضمن الحضور في الاجتماع.

ونقل الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف قوله إن القرار "جرى إملاؤه لأسباب سياسية" وإنه "نظرا لتمسك الاتحاد الروسي لكرة القدم بمبدأ إبعاد الرياضة عن السياسة، لا يمكنه تأييد هذا القرار."