رياضة

روسيا تعارض نقل نهائي دوري أبطال أوروبا الى باريس

Lebanon 24
26-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-923320-637814537635309266.jpg
Doc-P-923320-637814537635309266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفض ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرج الروسية.
 
وكان يويفا قد أعلن في وقت سابق عقب اجتماع للجنة التنفيذية، جرى الترتيب له على عجل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، نقل المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة في 28 ايار المقبل من سان بطرسبرج إلى العاصمة الفرنسية باريس.
 
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنها تعتقد أن ديوكوف والأوكراني أندري بافلكو عضوي اللجنة التنفيذية، كانا ضمن الحضور في الاجتماع.
 
ونقل الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف قوله إن القرار "جرى إملاؤه لأسباب سياسية" وإنه "نظرا لتمسك الاتحاد الروسي لكرة القدم بمبدأ إبعاد الرياضة عن السياسة، لا يمكنه تأييد هذا القرار."
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-02-26
08:00 | 2022-02-26
02:00 | 2022-02-26
23:00 | 2022-02-25
16:00 | 2022-02-25
14:00 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website