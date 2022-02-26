هل سيعود ميسي الى برشلونة؟





وقال سيناجرا في حوار مع صحيفة سبورت الكتالونية "أنا مقتنع بأن ميسي سيعود إلى برشلونة، ربما في الصيف المقبل، فهو لا يبدو سعيدا في باريس".



أضاف "بالتأكيد (ليو) لاعب رائع، لكن مكانه برشلونة بلا شك".



وبشأن مقارنة نجم سان جيرمان بالأسطورة الراحل، رد سيناجرا "مارادونا لا يقارن، وما يجرى من مقارنات في الأرجنتين وجميع دول العالم كلها غير منطقية.. ميسي لاعب مميز، لكنه يأتي ثانيا خلف مارادونا في تاريخ كرة القدم". تنبأ نجل الأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييجو أرماندو مارادونا، بأن مواطنه ليونيل ميسي سيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان قريبا.وقال سيناجرا في حوار مع صحيفة سبورت الكتالونية "أنا مقتنع بأن ميسي سيعود إلى برشلونة، ربما في الصيف المقبل، فهو لا يبدو سعيدا في باريس".أضاف "بالتأكيد (ليو) لاعب رائع، لكن مكانه برشلونة بلا شك".وبشأن مقارنة نجم سان جيرمان بالأسطورة الراحل، رد سيناجرا "مارادونا لا يقارن، وما يجرى من مقارنات في الأرجنتين وجميع دول العالم كلها غير منطقية.. ميسي لاعب مميز، لكنه يأتي ثانيا خلف مارادونا في تاريخ كرة القدم".

وعن تأثر البارسا برحيل النجم الأرجنتيني مطلع الموسم الجاري، رد نجل مارادونا "وما النادي الذي لا يخسر برحيل ميسي؟".



واستدرك "لكن النادي يتأقلم مع الأمر حاليا بشكل جيد، وأعتقد أن لاعبين مثل ديمبيلي، أوباميانج، فيران توريس، آداما تراوري وفرينكي دي يونج، يشكلون قواما جيدا للفريق".

(موقع كووورة)