الفيفا يقرر إيقاف اتحاد الكرة في كينينا وزيمبابوي

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اتحادي كينيا وزيمبابوي في أحدث حملة على التدخل الحكومي.وحلت حكومتا البلدين الاتحادين العام الماضي، لكن تم إيقافهما من المشاركة في جميع الأنشطة الكروية الدولية بعد قرار من مجلس الفيفا يوم الخميس.وقررت وزارة الرياضة الكينية في نوفمبر الماضي حل اتحاد كرة القدم في البلاد حيث تم توجيه تهم متعددة بالتزوير لرئيس الاتحاد نيك مويندوا. واستقال مويندوا منذ ذلك الحين من منصب رئيس الاتحاد.وهذا الشهر، مثل أربعة أعضاء من اتحاد كرة القدم في زيمبابوي، بمن فيهم رئيسه فيلتون كامامبو، أمام محكمة في هراري بتهمة الاحتيال.