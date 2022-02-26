النجمة الى نهائي كأس لبنان بفوزه على الحكمة

انتظر النجمة حتى الدقيقة 85 ليجتاز الحكمة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان لكرة القدم، اذ سجل له محمود سبليني اصابة الفوز بكرة رأسية في شباك الحارس ابراهيم موسى، اثر عرضية من مهدي الزين المتيامن.وحسم النجمة اللقاء في مصلحته 1 - 0 عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ليبلغ المباراة النهائية للسنة الثانية تواليا، علما انه خسر امام غريمه التقليدي الانصار بضربات الترجيح الموسم الماضي.وتقام غداً الاحد ثانية مباراتي الدور نصف النهائي على الملعب عينه، بين الانصار حامل اللقب والبرج الساعة الخامسة الا ربعا عصراً.