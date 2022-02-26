14
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
النجمة الى نهائي كأس لبنان بفوزه على الحكمة
Lebanon 24
26-02-2022
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتظر النجمة حتى الدقيقة 85 ليجتاز الحكمة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان لكرة القدم، اذ سجل له محمود سبليني اصابة الفوز بكرة رأسية في شباك الحارس ابراهيم موسى، اثر عرضية من مهدي الزين المتيامن.
وحسم النجمة اللقاء في مصلحته 1 - 0 عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ليبلغ المباراة النهائية للسنة الثانية تواليا، علما انه خسر امام غريمه التقليدي الانصار بضربات الترجيح الموسم الماضي.
وتقام غداً الاحد ثانية مباراتي الدور نصف النهائي على الملعب عينه، بين الانصار حامل اللقب والبرج الساعة الخامسة الا ربعا عصراً.
الأكثر قراءة
تفاصيل "علاقات جنسية" لقاصر في بيروت.. ما فعلته ينفضح وتريد 100 مليون!
Lebanon 24
تفاصيل "علاقات جنسية" لقاصر في بيروت.. ما فعلته ينفضح وتريد 100 مليون!
02:30 | 2022-02-26
26/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. سلعٌ أساسية بـ250 ليرة لبنانية فقط!
Lebanon 24
مفاجأة.. سلعٌ أساسية بـ250 ليرة لبنانية فقط!
14:08 | 2022-02-26
26/02/2022 02:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج
Lebanon 24
"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج
02:29 | 2022-02-26
26/02/2022 02:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الواتساب" مُهدّد على هواتف اللبنانيين.. احذروا هذا الأمر
Lebanon 24
"الواتساب" مُهدّد على هواتف اللبنانيين.. احذروا هذا الأمر
12:01 | 2022-02-26
26/02/2022 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"
Lebanon 24
هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"
04:27 | 2022-02-26
26/02/2022 04:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2022-02-26
بولندا ترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم
16:00 | 2022-02-26
إصابة 3 لاعبين برازيليين إثر انفجار عبوة ناسفة
14:00 | 2022-02-26
ما عواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا على عالم الرياضة؟
11:00 | 2022-02-26
الفيفا يقرر إيقاف اتحاد الكرة في كينينا وزيمبابوي
08:00 | 2022-02-26
هل سيعود ميسي الى برشلونة؟
05:00 | 2022-02-26
روسيا تعارض نقل نهائي دوري أبطال أوروبا الى باريس
فيديو
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
27/02/2022 07:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
27/02/2022 07:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
27/02/2022 07:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact