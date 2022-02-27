رياضة

ميسي يعود إلى برشلونة بقميص سان جيرمان (صورة)

Lebanon 24
27-02-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-923882-637815604835773704.jpg
Doc-P-923882-637815604835773704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة برشلونة، في الساعات الأولى من اليوم الأحد.
وغادر ميسي من باريس إلى برشلونة عقب مباراة سان جيرمان وسانت إيتيان مباشرة، لذا ظهر في المدينة الكتالونية بالزي الباريسي.
وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو في بث على منصة "تويتش"، إن ميسي عاد إلى برشلونة، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته أنتونيلا.
وصنع ميسي هدفين لزميله كيليان مبابي، ليساهم الثنائي في فوز بي إس جي على سانت إيتيان بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.
ويعد النجم الأرجنتيني، أفضل صانع للأهداف بالدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى في 2022(6 أهداف في 5 مباريات منذ بداية العام الحالي).
يذكر أن ليونيل ميسي البالغ 34 عاما، سجل هدفين فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في شباك ناديي نانت وليل.
ويلعب ليو بصفوف سان جيرمان منذ انتقاله مطلع الموسم الجاري قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-02-27
05:00 | 2022-02-27
02:00 | 2022-02-27
23:00 | 2022-02-26
16:00 | 2022-02-26
14:00 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website