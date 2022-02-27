16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ميسي يعود إلى برشلونة بقميص سان جيرمان (صورة)
Lebanon 24
27-02-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة برشلونة، في الساعات الأولى من اليوم الأحد.
وغادر ميسي من باريس إلى برشلونة عقب مباراة سان جيرمان وسانت إيتيان مباشرة، لذا ظهر في المدينة الكتالونية بالزي الباريسي.
وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو في بث على منصة "تويتش"، إن ميسي عاد إلى برشلونة، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته أنتونيلا.
وصنع ميسي هدفين لزميله كيليان مبابي، ليساهم الثنائي في فوز بي إس جي على سانت إيتيان بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.
ويعد النجم الأرجنتيني، أفضل صانع للأهداف بالدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى في 2022(6 أهداف في 5 مباريات منذ بداية العام الحالي).
يذكر أن ليونيل ميسي البالغ 34 عاما، سجل هدفين فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في شباك ناديي نانت وليل.
ويلعب ليو بصفوف سان جيرمان منذ انتقاله مطلع الموسم الجاري قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، ووقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
مفاجأة.. سلعٌ أساسية بـ250 ليرة لبنانية فقط!
Lebanon 24
مفاجأة.. سلعٌ أساسية بـ250 ليرة لبنانية فقط!
14:08 | 2022-02-26
26/02/2022 02:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد.. شاهدوا ماذا توقع (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد.. شاهدوا ماذا توقع (فيديو)
01:30 | 2022-02-27
27/02/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت طقس آذار.. منخفض جوي وعاصفة ثلجية وأجواء باردة جداً في هذه الأيام
Lebanon 24
مفاجآت طقس آذار.. منخفض جوي وعاصفة ثلجية وأجواء باردة جداً في هذه الأيام
02:18 | 2022-02-27
27/02/2022 02:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"استراتيجية جديدة" .. هذا ما تفعله القوات الأوكرانية لمنع الروس من الوصول إلى كييف
Lebanon 24
"استراتيجية جديدة" .. هذا ما تفعله القوات الأوكرانية لمنع الروس من الوصول إلى كييف
16:00 | 2022-02-26
26/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مُهمّة عن التعميم 161.. الدولار سيتراجع في هذه الحالة
Lebanon 24
معلومة مُهمّة عن التعميم 161.. الدولار سيتراجع في هذه الحالة
03:15 | 2022-02-27
27/02/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-02-27
عناق ودموع.. لفتة دعم لأوكرانيا قبيل مواجهة السيتي وإيفرتون
05:00 | 2022-02-27
الروسي أبراموفيتش يتنحى عن إدارة تشلسي
02:00 | 2022-02-27
بنزيمة يقود ريال للفوز على نجل زيدان والابتعاد في الصدارة
23:00 | 2022-02-26
بولندا ترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم
16:00 | 2022-02-26
إصابة 3 لاعبين برازيليين إثر انفجار عبوة ناسفة
14:00 | 2022-02-26
ما عواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا على عالم الرياضة؟
فيديو
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
27/02/2022 19:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
27/02/2022 19:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
27/02/2022 19:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact