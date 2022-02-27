رياضة

التشيك ترفض مواجهة روسيا في ملحق كأس العالم

Lebanon 24
27-02-2022 | 23:00
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لحقت التشيك بكل من بولندا والسويد في رفض مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بغض النظر عن مكان إقامة المواجهة.

وكشف بيان صدر يوم الأحد، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد التشيكي لكرة القدم واللاعبين اتفقوا على أنه "ليس من الممكن اللعب أمام المنتخب الوطني الروسي في الوضع الحالي".

وكانت بولندا أول من أعلن رفضه لمواجهة المنتخب الروسي في المباراة التي كانت مقررة في 24 آذار ضمن الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي، حتى في حالة نقل المباراة من العاصمة الروسية موسكو.

ومن المفترض أن يتأهل الفائز من مواجهة السويد والتشيك في المسار الآخر بالدور قبل النهائي، للنهائي المقرر في روسيا في 29 آذار.

وكانت بولندا والتشيك والسويد قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في البداية بنقل المباريات من روسيا، وهو ما رفض الفيفا التنفيذ الفوري له.
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