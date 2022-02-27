رياضة

فوز لبنان على السعودية في تصفيات "مونديال السلة"

Lebanon 24
27-02-2022 | 13:26
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حقق منتخب لبنان لكرة السلة فوزه الثالث على مضيفته السعودية 81 - 68، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مدينة جدة، في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم التي تستضيفها الفيليبين.

وجاء الفوز في وقته لمنتخب الارز بعد تعثره الجمعة الماضي امام مضيفه الاردني في عمان، علما انه استهل مشواره بفوزين على ارضه في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

وقدم اللاعبون اداء مميزاً من كل المسافات في الملعب، امام منافس تميز افراده بقاماتهم الممشوقة، وحسموا المباراة اعتباراً من الشوط الثالث.
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