لحظات مؤثرة قبل بدء مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون... ولاعب ينهمر بالبكاء (فيديو)

في لقطة مؤثرة، انهمر لاعب مانشستر سيتي، أوليكساندر زينشينكو، بالبكاء، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وقوف آلاف الجماهير لتحية أوكرانيا.

Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up 🇺🇦 🙏 pic.twitter.com/NjgrQOTlOf — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022





وظهر زينشينكو في لقطة مؤثرة، وهو يحتضن مواطنه فيتالي ميكولينكو، لاعب إيفرتون، قبل انطلاق المباراة على استاد غوديسون بارك مساء السبت. وظهر زينشينكو في لقطة مؤثرة، وهو يحتضن مواطنه فيتالي ميكولينكو، لاعب إيفرتون، قبل انطلاق المباراة على استاد غوديسون بارك مساء السبت.

وعند دخول اللاعبين، ارتدى لاعبو مانشستر سيتي قمصانا عليها العلم الأوكراني وعبارة "لا للحرب"، بينما توشح جميع لاعبي إيفرتون بالعلم الأوكراني، تضامنا مع أوكرانيا في حربها مع روسيا.