أسطورة ليفربول يحذر: لا يجب تلبية كل طلبات صلاح

يرى أسطورة ليفربول جون بارنز، أنه لا يجب على "الريدز" قبول جميع مطالب النجم المصري محمد صلاح لتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بارنز لصالح موقع BonusCodesBet.

وقال بارنز: "لو أراد محمد صلاح الحصول على عقد مدته 10 سنوات حتى يبلغ عامه الـ40 وأن يجني 300 ألف في الشهر فهل يجب على ليفربول أن يقبل بذلك، بالتأكيد لا".





وأكمل: "هم يحبون صلاح بكل تأكيد، ويريدونه أن يبقى، لكن يجب أن تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين، لو كان عمره 28 عاما ويريد عقدا لمدة خمس سنوات فلا بأس بذلك".



وختم: "لقد ولت أيام قبول جميع طلبات النجوم في عقودهم".



يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي نهاية الموسم القادم، وآخر مرة تم تمديده فيها كانت في تموز 2018. وأضاف: "لا يمكن لليفربول أن يقبل بكل شرط يضعه محمد صلاح من أجل تجديد عقده، إنهم يتخذون القرار الصحيح، بكل بساطة هم ينظرون لعمره الآن".وأكمل: "هم يحبون صلاح بكل تأكيد، ويريدونه أن يبقى، لكن يجب أن تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين، لو كان عمره 28 عاما ويريد عقدا لمدة خمس سنوات فلا بأس بذلك".وختم: "لقد ولت أيام قبول جميع طلبات النجوم في عقودهم".يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي نهاية الموسم القادم، وآخر مرة تم تمديده فيها كانت في تموز 2018.