رياضة

أسطورة ليفربول يحذر: لا يجب تلبية كل طلبات صلاح

Lebanon 24
28-02-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-924163-637816271025792573.png
Doc-P-924163-637816271025792573.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يرى أسطورة ليفربول جون بارنز، أنه لا يجب على "الريدز" قبول جميع مطالب النجم المصري محمد صلاح لتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بارنز لصالح موقع BonusCodesBet.
وقال بارنز: "لو أراد محمد صلاح الحصول على عقد مدته 10 سنوات حتى يبلغ عامه الـ40 وأن يجني 300 ألف في الشهر فهل يجب على ليفربول أن يقبل بذلك، بالتأكيد لا".
 
وأضاف: "لا يمكن لليفربول أن يقبل بكل شرط يضعه محمد صلاح من أجل تجديد عقده، إنهم يتخذون القرار الصحيح، بكل بساطة هم ينظرون لعمره الآن".

وأكمل: "هم يحبون صلاح بكل تأكيد، ويريدونه أن يبقى، لكن يجب أن تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين، لو كان عمره 28 عاما ويريد عقدا لمدة خمس سنوات فلا بأس بذلك".

وختم: "لقد ولت أيام قبول جميع طلبات النجوم في عقودهم".

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي نهاية الموسم القادم، وآخر مرة تم تمديده فيها كانت في تموز 2018.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-02-28
04:06 | 2022-02-28
02:00 | 2022-02-28
23:00 | 2022-02-27
16:00 | 2022-02-27
14:02 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website