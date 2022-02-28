الكهرباء بطل سلة الذكور تحت 18 سنة

أحرز فريق الكهرباء زوق مكايل لقب بطولة لبنان للذكور في كرة السلة تحت 18 سنة، والتي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة، بفوزه على فريق هوبس المتن في المباراة النهائية التي جرت بينهما في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل 70-61.و حل في المركز الثالث فريق المطيلب بفوزه على الانطوني ب59 - 58 على الملعب عينه.