رياضة

الروسي مدفيديف يعتلي عرش التنس للمرة الأولى في مسيرته

Lebanon 24
28-02-2022 | 11:00
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تصدر النجم الروسي دانييل مدفيديف، للمرة الأولى في مسيرته، التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين "ATP"، بينما تراجع الصربي نوفاك دجوكوفيتش لمركز الوصافة.

وجاء ارتقاء مدفيديف لصدارة التصنيف، بعد بلوغه الأسبوع الماضي، نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية، بينما تعرض دجوكوفيتش لخسارة مفاجئة على يد التشيكي ييري فيسلي، في دور الثمانية لبطولة دبي، التي أقيمت الأسبوع الماضي أيضا.

وأصبح الروسي البالغ عمره 26 عاما، أول لاعب بخلاف دجوكوفيتش، وروجر فيدرر، ورفائيل نادال، وآندي موراي، يتصدر التصنيف العالمي منذ 2004.

وتراجع دجوكوفيتش، الذي قضى 361 أسبوعا وهو رقم قياسي على عرش تنس الرجال، لمركز الوصافة.

وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف على مركزه الثالث في التصنيف، بينما ارتقى نادال، الذي توج بلقب دورة أكابولكو، للمركز الرابع.

وحل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في المرتبة الخامسة، وانتزع الروسي أندريه روبليف، المركز السادس من الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي بات سابعا.

وبقي النرويجي كاسبر رود والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

أما المركز العاشر، فقد احتله البولندي هوبرت هوركاش.
المصدر: روسيا اليوم
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