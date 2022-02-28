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رياضة
بوفون.. عقد جديد حتى سن 46 عاما
Lebanon 24
28-02-2022
|
16:00
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رغم اقترابه من عامه السابع والعشرين في منافسات المحترفين، لا يعتزم الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الاعتزال، حيث وقع عقدا جديدا مع بارما، سيشهد استمراره في الملاعب حتى سن 46 عاما.
وفي العام الماضي عاد بوفون إلى بارما المنافس في الدرجة الثانية، الذي خاض معه أول مباراة وهو في سن 17 عاما في تشرين الثاني 1995، فيما أعلن النادي، الإثنين، أن الحارس مدد عقده حتى 2024.
وقال بوفون في مؤتمر صحفي: "إنه يوم جميل بالنسبة لي ولعائلتي كلها. ما أردته تحقق بالفعل وأعتقد أن الرئيس والنادي أرادا ذلك أيضا. أتمنى أن يكون هذا نفس شعور مشجعي النادي ومسؤولي المدينة".
وأضاف أسطورة حراسة المرمى الإيطالية: "عودتي إلى بارما كانت مرتبطة بالعلاقة الطيبة والحب الذي أحمله للنادي ومشجعيه وللمدينة".
وأعلن بوفون، الذي فاز بعشرة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في هذه المسابقة برصيد 657 مباراة، تمديد العقد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس النادي كايل كراوس.
وأضاف كراوس: "إنه حارس عظيم نفخر جميعا بوجوده معنا. بالإضافة إلى شخصيته القيادية يتمتع بوفون أيضا بمهارات رائعة. نلمس عشقه لنادي بارما في كل يوم والسعادة لا تسعنا بتمديد وجوده معنا".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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