15
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
فيفا ويويفا يعلقان مشاركات الأندية والمنتخبات الروسية في كل المسابقات
Lebanon 24
28-02-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" روسيا من كأس العالم للعبة الاثنين، مع إعلان إيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها "حتى إشعار آخر"، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا".
ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علما بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 آذار المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضا من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في تموز المقبل.
وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدا من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
02:45 | 2022-02-28
28/02/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
05:00 | 2022-02-28
28/02/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-03-01
بعد الجودو... بوتين يتلقى ضربة رياضية جديدة
16:00 | 2022-02-28
بوفون.. عقد جديد حتى سن 46 عاما
14:00 | 2022-02-28
ماذا ينتظر بولندا حال رفضها مواجهة روسيا في تصفيات مونديال قطر؟
11:00 | 2022-02-28
الروسي مدفيديف يعتلي عرش التنس للمرة الأولى في مسيرته
08:00 | 2022-02-28
أسطورة ليفربول يحذر: لا يجب تلبية كل طلبات صلاح
05:00 | 2022-02-28
لحظات مؤثرة قبل بدء مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون... ولاعب ينهمر بالبكاء (فيديو)
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 09:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 09:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 09:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact