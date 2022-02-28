رياضة

فيفا ويويفا يعلقان مشاركات الأندية والمنتخبات الروسية في كل المسابقات

Lebanon 24
28-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-924481-637816717515959814.jpg
Doc-P-924481-637816717515959814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" روسيا من كأس العالم للعبة الاثنين، مع إعلان إيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها "حتى إشعار آخر"، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا".
ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علما بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 آذار المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضا من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في تموز المقبل.
وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدا من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-03-01
16:00 | 2022-02-28
14:00 | 2022-02-28
11:00 | 2022-02-28
08:00 | 2022-02-28
05:00 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website