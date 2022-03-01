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رياضة
السودان.. وفاة 5 لاعبين في فريق كروي بعد غرق مركبهم
Lebanon 24
01-03-2022
|
08:00
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أفادت تقارير إعلامية من السودان، بغرق 5 لاعبين في فريق كروي، إثر غرق قارب كانوا على متنه.
فقد قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن 5 لاعبين من فريق الملاحة السوداني، الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، لقوا مصرعهم، إثر غرق قارب كانوا على متننه.
وأوضحت الوكالة أن القارب كان يقل لاعبي الفريق من مدينة إلى أخرى في ولاية نهر النيل بشمال البلاد.
وكان هؤلاء اللاعبون ينتقلون في قارب من مدينة شندي في ولاية نهر النيل لخوض مباراة مع فريقهم الملاحة أمام فريق الجريف ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، في مدينة المتمة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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