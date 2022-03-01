السودان.. وفاة 5 لاعبين في فريق كروي بعد غرق مركبهم

أفادت تقارير إعلامية من السودان، بغرق 5 لاعبين في فريق كروي، إثر غرق قارب كانوا على متنه.فقد قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن 5 لاعبين من فريق الملاحة السوداني، الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، لقوا مصرعهم، إثر غرق قارب كانوا على متننه.وأوضحت الوكالة أن القارب كان يقل لاعبي الفريق من مدينة إلى أخرى في ولاية نهر النيل بشمال البلاد.