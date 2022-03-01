رياضة

بعد الجودو... بوتين يتلقى ضربة رياضية جديدة

Lebanon 24
01-03-2022 | 02:00
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بعد إيقاف رئاسته الشرفية للاتحاد الدولي للجودو، أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من الحزام الأسود "الشرفي" في اللعبة، كنوع من الاحتجاج على العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده في أوكرانيا.


واستشهد الاتحاد الدولي للتايكوندو بشعار اللعبة "السلام أغلى من الانتصار"، ودان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قائلا: "الهجمات الهمجية على أرواح الأبرياء خالفت قيم الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح".

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمير بوتن في نوفمبر 2013".
 
وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمير بوتن في نوفمبر 2013".
 
وبين الاتحاد أنه سيسير على خطى اللجنة الأولمبية الدولية في منع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في المسابقات، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الاتحاد الدولي للجودو أعلن إيقاف رئيسه الشرفي بوتن، الأحد، "في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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