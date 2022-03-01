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رياضة
هذا البلد العربي يفتتح أكبر متحف رياضي نهاية الشهر
Lebanon 24
01-03-2022
|
05:00
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أعلنت قطر اليوم أنها ستفتتح في 31 آذار الحالي أكبر متحف رياضي على مستوى العالم والأكثر ابتكارا وتقدما من الناحية التكنولوجية بجوار استاد خليفة الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1 الذي صممه المعماري الإسباني خوان سيبينا تبلغ مساحته 19 ألف متر مربع وسيأخذ زواره في رحلة لا تنسى عبر تاريخ وإرث الرياضات حول العالم والألعاب الأولمبية.
وقالت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر إن متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3 المرتقب تبلورت فكرته إبان دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي أقيمت بالدوحة.
ويتألف متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3 من سبع صالات عرض تحتضن مقتنيات من جميع أنحاء العالم منذ البدايات الأولى للرياضات حتى يومنا هذا.
(موقع ملاعب)
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