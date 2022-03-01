دورة حكام متدرجين في كرة الطاولة

أقام الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة دورة حكام متدرجين في مقر نادي انترانيك بسن الفيل تسجل فيها 48 مشاركا ومشاركة.حاضر في الدورة أمين عام الاتحاد الدكتور بيار هاني وافتتحها رئيس الاتحاد اللبناني جورج كوبلي.وعاون هاني في الدورة كل من رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي جوزف العقيقي والحكم الدولي كميل مرعب.