رياضة

صلاح يعرض المساعدة لعلاج صحفي مصاب بالملاريا

Lebanon 24
01-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-924839-637817346720970648.JPG
Doc-P-924839-637817346720970648.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلب النجم المصري محمد صلاح، من أسرته تقديم المساعدة اللازمة لعلاج أحد الصحفيين المصريين، الذي تأكدت إصابته بالملاريا عقب عودته من رحلة تشجيع "الفراعنة" في كأس إفريقيا الأخيرة.

وقال عبد العزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إنه تم التواصل مع النجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول، الذي أكد كامل دعمه هو وأسرته للصحفي محمد غنيم.

وفي المقابل، كشف مصدر طبي، أن محمد غنيم، نقل إلى أحد المستشفيات المصرية قبل يومين، وحالته الصحية غير مستقرة، حيث يعاني من مرض الملاريا وفي غيبوبة تامة.

وكان محمد غنيم، سافر إلى الكاميرون مع الجماهير المصرية، لدعم منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة، التي توجت بها السنغال على حساب مصر.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-03-01
05:00 | 2022-03-01
04:35 | 2022-03-01
02:00 | 2022-03-01
23:00 | 2022-02-28
16:00 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website