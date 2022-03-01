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رياضة
صلاح يعرض المساعدة لعلاج صحفي مصاب بالملاريا
Lebanon 24
01-03-2022
|
11:00
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طلب النجم المصري محمد صلاح، من أسرته تقديم المساعدة اللازمة لعلاج أحد الصحفيين المصريين، الذي تأكدت إصابته بالملاريا عقب عودته من رحلة تشجيع "الفراعنة" في كأس إفريقيا الأخيرة.
وقال عبد العزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إنه تم التواصل مع النجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول، الذي أكد كامل دعمه هو وأسرته للصحفي محمد غنيم.
وفي المقابل، كشف مصدر طبي، أن محمد غنيم، نقل إلى أحد المستشفيات المصرية قبل يومين، وحالته الصحية غير مستقرة، حيث يعاني من مرض الملاريا وفي غيبوبة تامة.
وكان محمد غنيم، سافر إلى الكاميرون مع الجماهير المصرية، لدعم منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة، التي توجت بها السنغال على حساب مصر.
المصدر: روسيا اليوم
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