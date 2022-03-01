رياضة

منتخب الكاميرون يتعاقد مع مدرب جديد... من هو؟

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:00
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أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب الأول، البرتغالي أنطونيو كونسياسو وتعيين نجم منتخب الكاميرون السابق ريغوبير سونغ مدربا جديدا لـ"الأسود غير المروضة".

وجاء قرار إقالة كونسيساو، عقب فشل منتخب الكاميرون في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرضه واختتمت في السادس من الشهر الماضي.

وكان منتخب "الأسود غير المروضة"، قد ودع البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح أمام مصر في الدور نصف النهائي، علما بأنه حصل عقب ذلك على المركز الثالث بتغلبه بركلات الترجيح أيضا على بوركينا فاسو.

ويعد قلب الدفاع السابق سونغ البالغ من العمر 45 عاما، من أساطير الكرة الكاميرونية وساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002، كما حصل مع بلاده على المركز الثاني في كأس القارات عام 2003.
المصدر: روسيا اليوم
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