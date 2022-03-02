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رياضة
أحدهما كان قائد دبابة يدافع عن أرضه... وفاة لاعبي كرة قدم أوكرانيين خلال الهجوم الروسي
Lebanon 24
02-03-2022
|
02:00
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تواترت أنباء بشأن وفاة لاعبي كرة قدم من أوكرانيا خلال الغزو الروسي للبلاد.
وتوفي فيتالي سابيلو اللاعب السابق بفريق الشباب بنادي كارباتي لفيف، ودميتريو "ديما" مارتينينكو من فريق جوستوميل.
وأعرب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" عن أسفه لوفاة اللاعبين.
وذكر "فيفبرو": تعاطفنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين فيتالي سابيلو "21 عاما" ودميترو مارتينينكو "25 عاما"، أول حالتي وفاة في كرة القدم في هذه الحرب. فليرقد كلاهما بسلام.
وأعلن نادي كاراباتي وفاة سابيلو، وذكر في بيان: يوم الجمعة 25شباط، توفي تلميذ من مدرستنا فيتالي سابيلو بالقرب من كييف. خالص عزائنا لعائلاته. ذكرى خالدة للبطل.
وأشارت التقارير إلى أن سابيلو كان قائد دبابة وتوفي في معركة مع القوات الروسية بينما كان يدافع عن كييف.
وأوردت وسائل الإعلام الأوكرانية ما أعلنه اتحاد الكرة الأوكراني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن وفاة مارتينينكو، وذكرت أنه ووالدته فارقا الحياة إثر سقوط قنبلة على منزلهما.
وأعلن الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم أن الفرق الروسية تم حظرها من المسابقات على مستوى الأندية والمنتخبات حتى إشعار آخر.
المصدر: العربية
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