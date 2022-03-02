بمبلغ خيالي... باريس سان جيرمان يحاول إقناع مبابي بالبقاء معه

يسعى نادي باريس سان جيرمان لإقناع نجمه كيليان مبابي بتجديد تعاقده مع النادي الباريسي لقطع الطريق أمام ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد معه.وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الباريسي في يونيو المُقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاقٍ بشأن تجديد التعاقد، و هو الأمر الذي يفتح الباب أمام الراغبين في الحصول على توقيع النجم الفرنسي الشاب.وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية نقلاً عن صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن النادي الباريسي عرض على مبابي تجديد التعاقد لمدة عامين براتب سنوي قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 100 مليون يورو عند التجديد.وكان مبابي قد انضم للفريق الباريسي في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق الباريسي في 205 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 156 هدفاً، وصنع 78 هدفاً لزملائه.