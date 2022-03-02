19
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
بمبلغ خيالي... باريس سان جيرمان يحاول إقناع مبابي بالبقاء معه
Lebanon 24
02-03-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسعى نادي باريس سان جيرمان لإقناع نجمه كيليان مبابي بتجديد تعاقده مع النادي الباريسي لقطع الطريق أمام ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد معه.
وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الباريسي في يونيو المُقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاقٍ بشأن تجديد التعاقد، و هو الأمر الذي يفتح الباب أمام الراغبين في الحصول على توقيع النجم الفرنسي الشاب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية نقلاً عن صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن النادي الباريسي عرض على مبابي تجديد التعاقد لمدة عامين براتب سنوي قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 100 مليون يورو عند التجديد.
وكان مبابي قد انضم للفريق الباريسي في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق الباريسي في 205 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 156 هدفاً، وصنع 78 هدفاً لزملائه.
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
12:09 | 2022-03-01
01/03/2022 12:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في الاستديو أدى إلى إيقاف الحلقة.. جو معلوف خارج "الجديد"!
Lebanon 24
إشكال في الاستديو أدى إلى إيقاف الحلقة.. جو معلوف خارج "الجديد"!
02:00 | 2022-03-02
02/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
10:51 | 2022-03-01
01/03/2022 10:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
16:17 | 2022-03-01
01/03/2022 04:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
14:10 | 2022-03-01
01/03/2022 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-03-02
أحدهما كان قائد دبابة يدافع عن أرضه... وفاة لاعبي كرة قدم أوكرانيين خلال الهجوم الروسي
23:00 | 2022-03-01
استياء ميسي يشغل غرفة ملابس باريس سان جيرمان
16:00 | 2022-03-01
صفعة لمحمد صلاح من زميله
14:00 | 2022-03-01
منتخب الكاميرون يتعاقد مع مدرب جديد... من هو؟
11:00 | 2022-03-01
صلاح يعرض المساعدة لعلاج صحفي مصاب بالملاريا
08:00 | 2022-03-01
السودان.. وفاة 5 لاعبين في فريق كروي بعد غرق مركبهم
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
02/03/2022 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
02/03/2022 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
02/03/2022 13:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact