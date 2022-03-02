بعد غياب شهر.. دوري السلة اللبناني يستأنف نشاطه رسميا

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن مواعيد مباريات إياب الدوري.وكان الدوري اللبناني قد توقف لمدة شهر بسبب الاستحقاقات العربية لمنتخب لبنان إضافة لمشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.وذكر الاتحاد اللبناني أن الجولة 14 ستبدأ الخميس، حيث يلتقي هومنتمن فريق الشانفيل.ومن ثم تستكمل الجولة يوم الجمعة بلقاء سيجمع بين دينامو وهوبس، بينما يلعب بيبلوس ضد الحكمة مساء السبت.وسيلعب الأنترانيك ضد بيروت يوم الأحد، وتختتم الجولة مساء الاثنين المقبل بلقاء أنيبال زحلة والرياضي.ويتصدر الرياضي الدوري اللبناني لكرة السلة برصيد 22 نقطة، في حين يحتل دينامو المركز الثاني بالرصيد نفسه، ويأتي بيروت في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الحكمة الرابع.وتعتبر معركة الفاينال فور هي الهدف الأبرز لكل أندية السلة، حيث تستطيع الفرق التعاقد مع لاعب أجنبي وحيد في الفاينال فور فقط.ومن المقرر أن ينتهي الدوري المنتظم في 25 نيسان المقبل بحسب التعميم الصادر من الاتحاد اللبناني اليوم.