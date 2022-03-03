رجل أعمال مصري يقترب من شراء تشيلسي... من هو؟

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن أحد رجال الأعمال المصريين ينوي شراء نادي تشيلسي، بعد قرار طرحه للبيع.

وأعلن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا عن بيع النادي بعد تكهنات خلال الأيام الماضية حول اتجاهه لبيع «البلوز» في ظل الأزمة التي يعاني منها في إنجلترا رومان مؤخرًا كونه روسيًا.وأكدت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية، أنه تم تقديم، دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 آذار، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.يُعتقد أن هناك طرفًا مهتمًا محتملًا هو لطفي منصور الرئيس التنفيذي المصري لشركة «مان كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته.لطفي منصور البالغ من العمر 33 عامًا هو حامل تذكرة موسمية في ستامفورد بريدج، ويُعتقَد أنه يمكنه تقديم عرض للنادي، وفقًا لمصادر عدة تحدث إلى الصحف الإنجليزية على مدار اليوم.ونقلت صحف أوروبية وسويسرية رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، والميلياردير الأمريكي تود بوهلي، في شراء تشيلسي بمقابل مادي كبير وصفقة ضخمة.وهناك ثورة غضب في إنجلترا ضد روسيا والروسيين في الأيام الماضية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا وتعالت الأصوات المطالبة بطرد الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش من البلاد.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مؤخرًا عن استبعاد روسيا من كأس العالم 2022 كما تم استبعاد الأندية الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقررت الكثير من الاتحادات الرياضية العالمية توقيف الرياضيين الروس ومنعهم من المشاركة في أي بطولات تحت علم روسيا.ونشر نادي تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم بيانًا رسميًا لمالكه رومان إبراموفيتش أعلن فيه عن بيع النادي بصورة رسمية.