هل سيشارك الرياضيون الروس في ألعاب بيجين البارالمبية؟

سيُسمح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في العاصمة الصينية بيجين التي تنطلق الجمعة، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، بعد تساؤلات بشأن مصيرهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الاسبوع الماضي.وبعد اجتماعها قالت اللجنة البارالمبية في بيان إن الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات".وكان الاتحاد البارالمبي الأوكراني أكد مشاركة رياضييه في الدورة التي تستمر حتى 13 آذار الحالي، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالغزو الروسي لبلادهم على أن يمثله 29 رياضيًا من بينهم تسعة مرشدين.وانقسمت الاتحادات العالمية في قضية التعامل مع الرياضيين والفرق والمنتخبات الروسية، ففي حين قرر الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم عدم السماح لمنتخبات روسيا وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة، قررت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب السماح لهم بالمشاركة ولكن تحت علم محايد. كما تم تجريد روسيا من البطولات الرياضية على أرضها، أبرزها في كرة المضرب وبطولة العالم للكرة الطائرة وجائزة روسيا الكبرى في الفورمولا واحد.