رياضة

هل سيشارك الرياضيون الروس في ألعاب بيجين البارالمبية؟

Lebanon 24
03-03-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-925745-637818864869845549.jpg
Doc-P-925745-637818864869845549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيُسمح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في العاصمة الصينية بيجين التي تنطلق الجمعة، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، بعد تساؤلات بشأن مصيرهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الاسبوع الماضي.


وبعد اجتماعها قالت اللجنة البارالمبية في بيان إن الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات".

وكان الاتحاد البارالمبي الأوكراني أكد مشاركة رياضييه في الدورة التي تستمر حتى 13 آذار الحالي، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالغزو الروسي لبلادهم على أن يمثله 29 رياضيًا من بينهم تسعة مرشدين.

وانقسمت الاتحادات العالمية في قضية التعامل مع الرياضيين والفرق والمنتخبات الروسية، ففي حين قرر الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم عدم السماح لمنتخبات روسيا وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة، قررت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب السماح لهم بالمشاركة ولكن تحت علم محايد. كما تم تجريد روسيا من البطولات الرياضية على أرضها، أبرزها في كرة المضرب وبطولة العالم للكرة الطائرة وجائزة روسيا الكبرى في الفورمولا واحد.
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-03-03
05:00 | 2022-03-03
02:00 | 2022-03-03
23:00 | 2022-03-02
16:00 | 2022-03-02
14:00 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website