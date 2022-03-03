رياضيون أوكرانيون حملوا السلاح دفاعًا عن بلادهم... من هم؟

رفع العديد من الرياضيين الأوكرانيين الصوت عالياً إثر هجوم روسيا على بلادهم فيما قرّر البعض منهم حمل السلاح للدفاع عن أرضه.



لاعبو كرة القدم

دعا العديد من لاعبي المنتخب الأوكراني، منهم ألكسندر زينتشينكو وأندري يارمولينكو، إلى "مقاومة" الهجوم الروسي في شريط فيديو نشره الاتحاد الأوكراني.وظهر توالياً في مقطع مصور، مدته دقيقتان، تخلله صور الصراع، كل من زينتشينكو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، يارمولينكو (وست هام الإنجليزي)، رسلان مالينوفسكي (أتالانتا الإيطالي) أو أندري بياتوف (شاختار دونيتسك).وجمع العديد من اللاعبين الذي يخوضون غمار الدوريات الأوروبية 500 ألف يورو للقوات المسلحة الأوكرانية.وضمن السياق ذاته، عاد المدرب الأوكراني للنادي المولدوفي شريف تيراسبول، يوري فيرنيدوب، إلى بلاده للمشاركة في الحرب المندلعة.كما غادر المساعد الأوكراني لمدرب دينامو موسكو أندري فورونين روسيا متوجهاً إلى ألمانيا، وقال لصحيفة بيلد الألمانية إنه "لم يعد بإمكانه العمل في البلد الذي يقصف وطنه".هي كلمات، ذكّرت البعض بما قاله إيفيتسا أوسيم، ابن ساراييفو، لتفسير استقالته من منصبه كمدرب ليوغوسلافيا عام 1992.في المقابل، ينشط أندري شيفتشنكو مهاجم دينامو كييف وميلان الإيطالي ومدرب أوكرانيا السابق، على شبكات التواصل الاجتماعي حيث ينشر رسائل دعم يومية لبلاده.وشارك الفائز بالكرة الذهبية عام 2004 والذي دافع عن ألوان تشلسي الانجليزي في نهاية مسيرته، في مظاهرة يوم الأحد في لندن حيث التقط صورة مع أحد أبنائه، والعلم الأوكراني على ظهره.مساء الثلاثاء قبل مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس إيطاليا بين ميلان وإنتر (انتهت بالتعادل السلبي)، ظهر نجم "روسونيري" سابقاً في رسالة مصورة، مرتدياً اللونين الأصفر والأزرق، ودعا إلى السلام وسط تصفيق جماهير ملعب سان سيرو.بعد اعتزاله كرة القدم، انغمس شيفتشنكو في عالم السياسة من دون أن ينجح في أن يصبح عضواً في البرلمان الأوكراني في عام 2012.الملاكموناستبدل بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو سترة عمدة مدينة كييف ببذلة عسكرية مرقطة لتنظيم الدفاع عن مدينته وسكانها البالغ عددهم 3 ملايين نسمة.قال الملاكم السابق لوكالة فرانس برس في 10 فبراير: أتدرب طوال الوقت، أتدرب كضابط سابق ورئيس الدفاع الإقليمي، أعرف كيف أطلق النار بكافة الأسلحة تقريبا.كما انضم شقيقه الأصغر، فلاديمير، بطل العالم في الملاكمة سابقاً، إلى الجيش الاحتياطي، فيما التحق بطل العالم السابق لوزن الخفيف فاسيل لوماتشينكو بكتيبة الدفاع الإقليمي في بيلغورود-دنيستروفسكي بالقرب من أوديسا.وظهر الملاكم البالغ 34 عاماً بزي عسكري مع رشاش يتدلى فوق كتفه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.ونشر ألكسندر أوسيك بطل العالم لوزن الثقيل صورة له وهو يحمل السلاح عبر حساب انستغرام لنادي خاركيف للملاكمة، وتم رفق الصورة بالتعليق التالي "انضم ألكسندر أوسيك إلى الدفاع الإقليمي عن العاصمة ومنطقة كييف".وعندما سألته شبكة "سي ان ان" من قبو منزله بالقرب من كييف، قال إنه يريد "الدفاع عن منزله وزوجته وأطفاله وأحبائه"، مؤكداً "لا أريد أن أطلق النار، لا أريد أن أقتل"، ولكن في حالة وقوع هجوم، مضيفاً "لن يكون لديّ خيار سوى الرد".لاعبو ولاعبات كرة المضربانضم سيرغي ستاخوفسكي المصنف 31 عالمياً سابقاً أيضاً إلى "المقاومة الإقليمية".قال اللاعب المعتزل والذي يبلغ 31 عاماً وهو يبكي على تويتر "ليس لديّ أي خبرة عسكرية. فقط خبرة في السلاح الفردي"، مضيفاً في حديث لمحطة راديو 4 البريطانية الثلاثاء "آمل ألاّ أضطر إلى استخدام مسدس".وأضاف ستاخوفسكي بعدما ترك عائلته في المجر "لا أعرف حقاً كيف وصلت إلى هناك. أعلم أنه من الصعب جداً على زوجتي. أطفالي لا يعرفون أنني هنا. إنهم لا يفهمون الحرب".من ناحيتها، وبعدما تغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي ارتدت تنورة زرقاء وقميصاً أصفر تشير إلى ألوان علم بلادها، على الروسية أناستاسيا بوتابوفا الثلاثاء في دورة مونتيري المكسيكية، وقالت بتأثر شديد وسط تصفيق الجمهور "كل المكافآت التي أكسبها هنا ستذهب للجيش".وكتبت سفيتولينا في اليوم السابق على تويتر "أنا الآن بعيدة عنك، بعيدة عن أحبائي، بعيدة عن شعبي، لكن قلبي ممتلئ بك"، وتابعت "أنا أوكرانيا، نحن أوكرانيا".وتلقت اللاعبة الاوكرانية دعم الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا التي أعربت عن "عدم موافقتها" على هذه الحرب."لست خائفة من قول ما هو رأيي. أنا ضد الحرب والعنف"، قالت البطلة الروسية من دون تردد.رياضيو ألعاب القوىبشكل أكثر تكتماً، نشر سيرغي بوبكا أسطورة القفز بالزانة ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية، على تويتر دعوة لاستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المسابقات الرياضية الدولية التي أطلقتها اللجنة الأولمبية الدولية الإثنين.وفي رسالة سابقة، في اليوم الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، أعرب أوّل رجل اجتاز ارتفاع 6 أمتار عن شكره لرسائل الدعم من جميع أنحاء العالم.وأضاف "يجب أن تنتهي الحرب، ويجب أنّ تسود الانسانية".رياضيو البياتلونتخلى الرياضيون الأوكرانيون الذين يمارسون رياضة البياتلون (تتضمن الرماية وتزلج المسافات الطويلة) عن فكرة المشاركة في منافسات كأس العالم المقررة في مارس المقبل.نشر دميترو بيدروشني، بطل العالم لسباقات المطاردة في عام 2019، على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، صورة له وهو يرتدي زيًا قتاليًا في ترنوبل، غرب أوكرانيا، مؤكداً إنه انضم إلى الحرس الوطني.وفي بيان صدر الأربعاء، أفاد الاتحاد الدولي للبياتلون أن الرياضي الأوكراني الشاب السابق، يفين ماليشيف، توفي هذا الأسبوع أثناء خوضه للمعارك مع جيش بلاده. كان يبلغ 19 عاماً.