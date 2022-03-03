رياضة

من هم المرشحون لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي؟

Lebanon 24
03-03-2022 | 16:00
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن قائمة مكونة من 6 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير الماضي.

ودخل القائمة كل من، الإسكتلندي تشي أدامز مهاجم ساوثهامبتون، الإسكتلندي رايان فرايزر لاعب خط وسط فريق نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول، الإنجليزي بن مي مدافع بيرنلي، والإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.
 
 وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في السابع من الشهر الحالي.
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