فورمولا 1 تحظر مشاركة السائقين الروس في بريطانيا

كشف الاتحاد البريطاني للسيارات، فرض حظر على مشاركة الرياضيين الروس، على غرار سائق الفورمولا واحد نيكيتا مازيبين، والبيلاروس في مسابقاته بالمملكة المتحدة، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

نتيجة لذلك، لن يكون بمقدور مازيبين، سائق فريق هاس الأميركي، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله، خوض منافسات جائزة بريطانيا الكبرى المقررة في 3 تموز المقبل.وأضاف الاتحاد البريطاني في بيانه «يجب عدم عرض أي رمز، لون أو علم روسي/بيلاروسي (على الثياب، التجهيزات، السيارة)، خلال الأحداث المنظمة من قبل الاتحاد في بريطانيا».وكان الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أعلن الثلاثاء الماضي السماح للسائقين الروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة العالم للفورمولا1 تحت علم محايد، في قرار يصب في شكل مباشر لصالح مازيبين وهو الروسي الوحيد في الفئة الملكة.وتابع موضحا أنه يتصرف «وفقا لتوصيات اللجنة الأوليمبية الدولية» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا «سيشارك السائقون الروس/البيلاروس، والمنافسون الأفراد والمسؤولون فقط في المسابقات الدولية بصفة محايدة وتحت علم الاتحاد الدولي للسيارات، مع مراعاة التزام واحترام محدد لمبادئ السلام والحياد السياسي من الاتحاد الدولي للسيارات، وهذا حتّى إشعار آخر».وقام «فيا» أيضا بتفعيل قرار إلغاء جائزة روسيا الكبرى، التي كان من المزمع إقامتها في 25 ايلول المقبل، ليحذو حذو الشركة المروجة للبطولة العالمية في قرار اتخذته الأسبوع الماضي.وانضم مازيبين (22 عاما) إلى هاس العام الماضي، وهو نجل الملياردير دميتري مازيبين المدير غير التنفيذي لشركة أورالكالي الراعية لفريقه.