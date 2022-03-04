الاتحاد اللبناني يسلم الشارات الدولية للحكام

وزع الاتحاد اللبناني لكرة القدم الشارات الدولية على الحكام للعام الجاري 2022.وشهد حفل توزيع الشارات الذي حضره رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ونائبه ورئيس لجنة الحكام محمود الربعة، كلمة ألقاها الأول شدد من خلالها على ضرورة اتخاذ القرارات بجرأة وعدم التأثر بالأحاديث الإعلامية.وأكد حيدر على أنه يثق في كل الأطقم التحكيمية، مشددا على دورهم "المميز والنزيه" في قيادة مباريات البطولات المحلية والقارية.من جهته، أكد الربعة على دور الحكام المميز، معتبرا أنهم "العمود الفقري للعبة".وشدد الربعة على أن الحكام كالقضاة "ويجب أن يحكموا بما يروه وبضمير مرتاح".وحضر مراسم توزيع الشارات مراسل كووورة، حيث تم توزيع الشارات على 11 حكما دوليا منهم 2 في كرة الصالات وحكم للكرة الشاطئية.