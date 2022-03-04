تصريح مفاجئ كم محمد صلاح: سأكون سعيدا لو مت الآن لهذا السبب

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أن أحد أهدافه الخاصة كانت أن يجعل الجميع يؤمن بفرصته في تحقيق حلمه، خاصة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة.وقال صلاح عبر تصريحات لقناة دي إم سي "سافرت إلى سويسرا وواجهت صعوبات لأني لم أكن أتحدث الإنجليزية وكلامي مع من حولي كان قليلا".وتابع "أنا من النوع الذي يفكر كثيرًا، حتى أكون أفضل، جلست وتحدثت مع نفسي وقلت هل تريد العودة لمصر بعد شهرين مثل من سبقوك أم تستمر لتحقق شيئا مختلفا؟ وقررت البقاء".واستدرك "لكن ليتحقق ذلك كان علي التركيز في عدة أمور منها التنمية البشرية، وتساءلت هل الموهبة فقط تحقق الأهداف أم يجب تطوير النفس بالعمل على قدرات العقل".وواصل "منذ 7 سنوات لو سألت أي شخص هل تتوقع أن ينافس أي لاعب مصري على لقب أفضل لاعب في العالم سيقول لا، لكن اليوم سيقول نعم".واسترسل نجم الريدز "إذا مت الآن سأكون سعيدا لأنني حققت هدفي بتحفيز الجميع ليؤمن بقدرته على تحقيق أهدافه وأحلامه".وتطرق صلاح للحديث عن منتخب مصر فقال "أفضل شعور هو تحقيق الفوز مع الفراعنة وشعور اللاعبين بأنهم حققوا شيئًا جيدًا. الأجواء وفرحة الجمهور بصعودنا لكأس العالم 2018 لا توصف".