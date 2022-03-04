رياضة

مركز التحكيم الرياضي ثبت فوز العهد على النجمة والنبيذي يخوض سداسية الهروب من الهبوط

Lebanon 24
04-03-2022 | 08:35
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صدر عن مدير التحكيم الرياضي في لبنان المحامي شادي سعد، قرار بقبول الاعتراض المقدم من نادي العهد اللبناني شكلا وإبطال قرار لجنة استئناف الانضباط، وتصديق قرار لجنة الانضباط المتضمن فرض عقوبات على نادي النجمة لتخلفه عن الحضور للمشاركة في المباراة التي كانت مقررة بتاريخ 08-01-2022. 

وبموجب هذا القرار، سيلعب نادي النجمة سداسية الهبوط الخاصة بالفرق اصحاب المراكز من 7 الى 12. 

وكان النجمة تغيب عن مباراته مع العهد في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاعتبر خاسرا اتحاديا 0- 3، وحسمت ست نقاط من رصيده. 

الا ان النادي النبيذي لجأ الى لجنة الاستئناف والانضباط في الاتحاد التي قررت اعادة المباراة، الامر الذي رفضه نادي العهد فلجأ الى مركز التحكيم الرياضي الذي اوكل الى المحكمة كاتبة العدل رندا عبود الاستماع الى طرفي النزاع ومسؤولي الاتحاد اللبناني لكرة القدم وحكم المباراة ومراقبها. 

ومن المقرر استئناف مباريات الدوري العام ال62 لكرة القدم اعتبارا من الاربعاء المقبل. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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