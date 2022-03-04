رياضة

مانشستر سيتي يعلن عن إبرام صفقة مع منصة للعملات الرقمية

Lebanon 24
04-03-2022 | 16:00
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أعلن نادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن إبرام صفقة تمتد لعدة سنوات مع منصة OKX المختصة في تداول العملات الرقمية.
وقالت مجلة "فوربس" إن الصفقة المبرمة بين النادي وشركة العملات الرقمية تعد أول صفقة تقتحم من خلالها شركة OKS المالكة لمنصة تداول للعملات الرقمية عالم الرياضة.
ومن المقرر أن تستفيد من تلك الصفقة فرق الرجال والسيدات في مانشستر سيتي بالإضافة إلى تواجد منصة OKS داخل كل ملاعب مانشستر سيتي واستاد الاتحاد الذي يتسع لـ 55000 مقعد وملعب الأكاديمية الذي يتسع لـ 7000 شخص ، فضلاً عن التعاون في المشاريع المستقبلية.
يشار إلى أنه لم يتم الكشف عن البنود المالية للصفقة، لكن مصدرا قال إن قيمة الصفقة تبلغ ملايين الدولارات سنويا، وتعد تلك الصفقة هي الأحدث في سلسلة الصفقات التي أدخلت العملات الرقمية إلى عالم الرياضة، ففي شباط الماضي وافق نادي مانشستر يونايتد على صفقة رعاية مع شركة بلوكتشين تيزوس بقيمة 27 مليون دولار.
وفي العام الماضي وافقت شركة FTX على صفقة مدتها 19 عاما بقيمة 135 مليون دولار مع نادي ميامي هيت الأمريكي، وغير ذلك من الصفقات.
يذكر أن شركة OKS هي ثاني أكبر منصة عملات رقمية من حيث حجم معاملات التداول الفوري، حيث تم تداول أكثر من 20 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لموقع CoinGecko.com. ، وتأسست المنصة في عام 2017 من قبل رجل الأعمال ستار شو، الذي أعنلت براءته في عام 2020 بعد التحقيق مه بشأن اندماج الأسهم المتعلقة بشركته OK Group لتصبح باسم OKS.
ويقع مقر OKS في جمهورية سيشيل وتعمل في أكثر من 100 دولة، ففي كانون الثاني الماضي، قالت الشركة إن إجمالي التداول على منصتها نما بنسبة 700% خلال عام 2021.

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