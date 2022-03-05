بعد "أزمة الملياردير"... ما مصير توخيل مع تشلسي؟

قال توماس توخيل، مدرب تشلسي الإنجليزي، إن تغيير ملكية النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لن يؤثر على مستقبله في استاد ستامفورد بريدج، مضيفا أن الفريق اللندني "مناسب تماما" بالنسبة له.ويبحث تشيلسي عن ملاك جدد بعدما قال رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش إنه سيبيع النادي، وسط دعوات متزايدة بفرض عقوبات على الملياردير الشهير بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي مشكلة في الاستمرار مع تشلسي، أبلغ توخيل الصحفيين الجمعة "لا، العكس تماما.""لقد قلت مرات عديدة إنني أحب العمل في الدوري الإنجليزي وأحب أن أكون في إنجلترا.. تشلسي، من وجهة نظري، مناسب تماما لي. أحب أن أكون هنا وأحب كل شيء يتعلق بالنادي".