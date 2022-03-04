رياضة

كأس ديفيس بالتنيس.. ايكم نتيجة المواجه بين لبنان وسويسرا

Lebanon 24
04-03-2022 | 14:16
A-
A+
Doc-P-926639-637820256055588277.png
Doc-P-926639-637820256055588277.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعادل لبنان وسويسرا 1-1 مع نهاية اليوم الأول  من المواجهة بينهما ضمن المجموعة العالمية الأولى لمسابقة كأس ديفيس بالتنس والتي تقام على ملعب "جاين غروب  أرينا " في مدينة بيال السويسرية على أرض صلبة.  
ويضمن الفائز البقاء ضمن المجموعة العالمية الأولى، بينما يهبط الخاسر الى مصاف المجموعة العالمية الثانية. 
وبدأ لبنان(المصنف 38 في العالم)  السلسلة بتقدمه 1-0 على سويسرا (المصنفة 45 في العالم) عبر بنجامن حسن (المصنف 325 في العالم)  الذي فاز على دومينيك سترايكر(المصنف  158 في العالم) 6-3, 6-3 في لقاء حسمه اللبناني ولم يخسر ارساله، بل كسر مرتين ارسال خصمه امام أنظار المتفرجين داخل الملعب وعلى رأسهم رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل. 
وفي المباراة الثانية لفئة الفردي، فاز  السويسري هنري لاكسونن (المصنف 89 في العالم) على اللبناني هادي حبيب (المصنف 424 في العالم) بمجموعتين لواحدة. 
وبعدما تقدم حبيب في المجموعة الأولى7-5، نجح منافسه في احراز المجموعتين الثانية والثالثة 6-3، 6-3. 
وابتداء من الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر السبت بتوقيت بيروت تُستكمل سلسلة المباريات وفق البرنامج التالي: 
-الساعة 14.30: فئة زوجي الرجال:هادي حبيب وحسن ابراهيم(لبنان)- مارك اندريا هوسلر ودومينيك سترايكر(سويسرا) 
تليها مباراة فردي الرجال بين المصنفين الأولين في كل فريق بنجامن حسن(لبنان) وهنري لاكسونن(سويسرا) فالمباراة الأخيرة بين المصنفين رقم 2 في  كل فريق دومينيك سترايكر (سويسرا) وهادي حبيب(لبنان).
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-03-04
14:00 | 2022-03-04
11:00 | 2022-03-04
08:35 | 2022-03-04
08:00 | 2022-03-04
05:00 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website