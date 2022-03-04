كأس ديفيس بالتنيس.. ايكم نتيجة المواجه بين لبنان وسويسرا

تعادل لبنان وسويسرا 1-1 مع نهاية اليوم الأول من المواجهة بينهما ضمن المجموعة العالمية الأولى لمسابقة كأس ديفيس بالتنس والتي تقام على ملعب "جاين غروب أرينا " في مدينة بيال السويسرية على أرض صلبة.ويضمن الفائز البقاء ضمن المجموعة العالمية الأولى، بينما يهبط الخاسر الى مصاف المجموعة العالمية الثانية.وبدأ لبنان(المصنف 38 في العالم) السلسلة بتقدمه 1-0 على سويسرا (المصنفة 45 في العالم) عبر بنجامن حسن (المصنف 325 في العالم) الذي فاز على دومينيك سترايكر(المصنف 158 في العالم) 6-3, 6-3 في لقاء حسمه اللبناني ولم يخسر ارساله، بل كسر مرتين ارسال خصمه امام أنظار المتفرجين داخل الملعب وعلى رأسهم رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل.وفي المباراة الثانية لفئة الفردي، فاز السويسري هنري لاكسونن (المصنف 89 في العالم) على اللبناني هادي حبيب (المصنف 424 في العالم) بمجموعتين لواحدة.وبعدما تقدم حبيب في المجموعة الأولى7-5، نجح منافسه في احراز المجموعتين الثانية والثالثة 6-3، 6-3.وابتداء من الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر السبت بتوقيت بيروت تُستكمل سلسلة المباريات وفق البرنامج التالي:-الساعة 14.30: فئة زوجي الرجال:هادي حبيب وحسن ابراهيم(لبنان)- مارك اندريا هوسلر ودومينيك سترايكر(سويسرا)تليها مباراة فردي الرجال بين المصنفين الأولين في كل فريق بنجامن حسن(لبنان) وهنري لاكسونن(سويسرا) فالمباراة الأخيرة بين المصنفين رقم 2 في كل فريق دومينيك سترايكر (سويسرا) وهادي حبيب(لبنان).