رياضة

بعد ان وضعه مالكه للبيع... ميلياردير تركي يدخل على خط شراء نادي تشلسي

Lebanon 24
04-03-2022 | 23:00
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دخل رجل الأعمال التركي الثري محسن بيرق على خط شراء نادي تشلسي الإنكليزي بعد أن وضعه مالكه الحالي الروسي رومان ابراموفيتش للبيع إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، كما ذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة.

واعرب رجال أثرياء من سويسرا والولايات المتحدة عن رغبتهم في شراء تشلسي بعد 19 عاما في عهد إبراموفيتش شهدت فترة ذهبية للنادي اللندني الذي توج بـ19 لقبا خلال هذه الفترة بينها الدوري الإنكليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال سيدا بيرق المدير العام لشركة "بيرق أي بي غروب" القابضة لوكالة "بي أي" البريطانية "نستطيع التأكيد تماما بأننا تقدمنا بعرض لشراء تشلسي".

وأضاف "نريد رفع العلم التركي في لندن قريبا. نتفاوض حول بنود شراء النادي مع محاميي إبراموفيتش ونحن في طور المفاوضات قبل التوقيع".

وقرر إبراموفيتش بيع النادي على الرغم عدم تواجد اسمه على لائحة العقوبات التي طالت أشخاصا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق لرجل الأعمال الاميركي توبي بويهلي مالك نادي لوس أنجليس دودجرز الأميركي للعبة البيزبول وشريكه السويسري هانس يورغ فايس أن تقدما بطلب أيضا لشراء النادي اللندني.
المصدر: الحرة
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