رياضة

خبر مفرح لمحبي الريال يتعلق بمواجهة باريس

Lebanon 24
05-03-2022 | 11:00
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أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن لاعبي خط وسط فريقه، توني كروس وفيديريكو فالفيردي، سيكونان جاهزين للمشاركة في موقعة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي افتراضي عقده قبيل مواجهة ريال سوسييداد المقررة في وقت لاحق اليوم السبت: "الفريق بحالة جيدة، لقد تدربنا جيدا وكان لدينا أسبوع للتحسن. أرى الفريق ملتزما ومتحمسا. نحن مستعدون لهذه المرحلة من الموسم وآمل أن نظهر ذلك ضد فريق (ريال سوسييداد) يقدم أداء جيدا ويلعب كرة القدم بشكل جيد".

وعن إصابة كل من فالفيردي وكروس وفرص لحاقهما بمباراة باريس سان جيرمان المرتقبة الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال أنشيلوتي: "فالفيردي وكروس لن يلعبا ضد ريال سوسييداد، لكنني لا أعتقد أنه سيكون لديهما مشكلة للعب ضد باريس سان جيرمان".

واستكمل: "كروس حصل على راحة في المباراة الأخيرة ضد ألافيس لذلك فهو لا يعاني الآن من مشكلة الإرهاق".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية، ولكن الفريق الملكي يواجه شبح الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته ذهابا أمام باريس سان جيرمان بهدف دون رد.
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