رياضة

إليكم التشكيلة المتوقعة لقمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

Lebanon 24
06-03-2022 | 08:00
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يصطدم مانشستر سيتي بجاره وغريمه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت غرينيتش.

ويتطلع "السيتي" لتحقيق الانتصار في ديربي مانشستر، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، بينما يسعى رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للخروج بأقل الأضرار من المباراة، للحفاظ على مركزهم الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتوقعت صحيفة "ماركا" أن يتواجد رونالدو في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في مباراة اليوم، رغم الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن إمكانية غيابه، كما رجحت الصحيفة أن يبدأ النجم الجزائري رياض محرز أساسيا من جانب مانشستر سيتي.
 
وحسب "ماركا"، فإن التشيكلة المتوقعة للفريقين جاءت كالتالي:

مانشستر سيتي (4-4-3)

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كانسيلو - لابورت - ستونز - ووكر.

خط الوسط: سيلفا - دي بروين - رودري.

خط الهجوم: فودين - غابرييل جيسوس - رياض محرز.

مانشستر يونايتد (4-2-3-1)

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - فاران - ماغواير – لوك شاو.

خط الوسط: فريد – مكتوميناي - فرنانديز.

خط الهجوم: إيلانغا – سانشو - رونالدو.
المصدر: روسيا اليوم
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