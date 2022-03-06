رياضة

نبأ يثلج صدر أنشيلوتي قبل مواجهة باريس سان جيرمان

Lebanon 24
06-03-2022 | 14:00
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تلقى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نبأ سارًا قبل مواجهة باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحسب صحيفة "ماركا"، فإن لاعب الوسط فيدي فالفيردي، بات جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.
وكان كارلو أنشيلوتي، قد استبعد فيدي فالفيردي من مباراة ريال سوسيداد في الليجا، بسبب معاناته من الإنفلونزا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالفيردي جاهز للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، ومتحمس لخوض مباراة سان جيرمان.
المصدر: كووورة
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