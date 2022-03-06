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رياضة
روسي وأوكراني على منصة تتويج.. و"الرمز العسكري" يثير جدلا
Lebanon 24
06-03-2022
|
16:00
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أثار لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك عاصفة من الجدل والانتقادات، لارتدائه زيا يحمل رمزا عسكريا خاصا بجيش بلاده، خلال تواجده على منصة التتويج مع منافس أوكراني.
واحتل كولياك بطل روسيا السابق للناشئين، المركز الثالث خلف الأوكراني إيليا كوفتون، في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الدوحة.
وبينما تم تصوير لاعبي الجمباز واقفين كتفا إلى كتف للحصول على ميدالياتهم، كان حرف "Z" واضحا على زي كولياك.
وتم رصد الحرف "Z" على عدد من الدبابات والآليات العسكرية الروسية التي دخلت مناطق في أوكرانيا.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن كولياك البالغ من العمر 20 عاما، تلقى تدريبات عسكرية مع الجيش الروسي في العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي للجمباز كان قد حظر وضع الرموز ذات المدلولات الحربية خلال الفعاليات الخاصة به، وألغى كافة الأحداث الخاصة بالرياضة في كل من روسيا وبيلاروسيا.
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