17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
لاعب لبناني يصل الى بيروت من كييف... هذا أول ما قاله
Lebanon 24
07-03-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل عباس بنوت، لاعب أكاديمية نادي دينامو كييف الأوكراني، العاصمة اللبنانية بيروت قادما من بولندا، اليوم الأحد، بعدما ترك العاصمة كييف بسبب الحرب الدائرة هناك.
ولدى وصوله إلى بيروت، كان في استقباله بطل كمال الأجسام، والده محمد بنوت، الذي حضر على متن رحلة من وارسو.
وفي أول تصريح بعد وصوله، شكر بنوت في تصريحات خاصة لـ"كووورة"، رئيس مجلس النواب نبيه بري، على اهتمامه البالغ به خلال الأيام الأخيرة.
وأكد سعادته بالرجوع إلى الوطن، مشددا على أنه يرغب في العودة إلى تدريبات فريقه، بعد انتهاء الحرب.
من جانبه، قال والد اللاعب لـ"كووورة" إنه كانت هناك عدة اتصالات، من أندية ألمانية وإسبانية، راغبة في الحصول على خدمات نجله، لكنه شدد في نفس الوقت على احترام رغبة عباس في العودة إلى فريقه.
وأوضح بنوت الابن أنه سيتدرب حاليا مع الأنصار، للحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية.
(موقع كووورة)
تابع
الأكثر قراءة
بعد مقتل رئيسها في المنصورية.. شركة "فتّال" تعلن الحداد
Lebanon 24
بعد مقتل رئيسها في المنصورية.. شركة "فتّال" تعلن الحداد
15:02 | 2022-03-06
06/03/2022 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
00:57 | 2022-03-07
07/03/2022 12:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
07:12 | 2022-03-07
07/03/2022 07:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر خدمات الإنترنت على هواتف اللبنانيين.. ما الجديد بشأنه؟
Lebanon 24
سعر خدمات الإنترنت على هواتف اللبنانيين.. ما الجديد بشأنه؟
12:39 | 2022-03-06
06/03/2022 12:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-03-07
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية للاعب مقاتل في أوكرانيا
02:00 | 2022-03-07
قتلى ومصابون.. مباراة كرة قدم تتحول إلى مأساة
23:00 | 2022-03-06
ميسي يمنح دفعة قوية لعملة باريس سان جرمان المشفرة
16:00 | 2022-03-06
روسي وأوكراني على منصة تتويج.. و"الرمز العسكري" يثير جدلا
14:00 | 2022-03-06
نبأ يثلج صدر أنشيلوتي قبل مواجهة باريس سان جيرمان
11:00 | 2022-03-06
سبب مؤثر يقف خلف عدم ذهاب مدافع مانشستر سيتي للحرب في أوكرانيا
فيديو
لاوّل مرّة ديانا فاخوري تكشف عن حياتها العاطفيّة: "أهله ما قبلوا فيي"... فما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
لاوّل مرّة ديانا فاخوري تكشف عن حياتها العاطفيّة: "أهله ما قبلوا فيي"... فما السبب؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
07/03/2022 16:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 16:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
07/03/2022 16:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact