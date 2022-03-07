لاعب لبناني يصل الى بيروت من كييف... هذا أول ما قاله

وصل عباس بنوت، لاعب أكاديمية نادي دينامو كييف الأوكراني، العاصمة اللبنانية بيروت قادما من بولندا، اليوم الأحد، بعدما ترك العاصمة كييف بسبب الحرب الدائرة هناك.ولدى وصوله إلى بيروت، كان في استقباله بطل كمال الأجسام، والده محمد بنوت، الذي حضر على متن رحلة من وارسو.وفي أول تصريح بعد وصوله، شكر بنوت في تصريحات خاصة لـ"كووورة"، رئيس مجلس النواب نبيه بري، على اهتمامه البالغ به خلال الأيام الأخيرة.وأكد سعادته بالرجوع إلى الوطن، مشددا على أنه يرغب في العودة إلى تدريبات فريقه، بعد انتهاء الحرب.من جانبه، قال والد اللاعب لـ"كووورة" إنه كانت هناك عدة اتصالات، من أندية ألمانية وإسبانية، راغبة في الحصول على خدمات نجله، لكنه شدد في نفس الوقت على احترام رغبة عباس في العودة إلى فريقه.وأوضح بنوت الابن أنه سيتدرب حاليا مع الأنصار، للحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية.