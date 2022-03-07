رياضة

ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية للاعب مقاتل في أوكرانيا

Lebanon 24
07-03-2022 | 08:00
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وعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانياً عالمياً، بتقديم مساعدة مالية إلى لاعب كرة المضرب السابق الأوكراني سيرغي ستاخوفسكي المنضم إلى جيش بلاده للدفاع عن أرضه بمواجهة الهجوم الروسي.

وكتب "نولي" خلال حديث أجراه على تطبيق واتساب ونشره الأوكراني على إنستغرام: أفكر بك، آمل أن تهدأ الأمور في أقرب وقت ممكن. قل لي أين يمكنني إرسال المساعدة لك...مساعدة مالية أو أي نوع آخر من المساعدة....

وذاع صيت ستاخوفسكي، المصنف 31 عالمياً سابقاً، بعد فوزه على السويسري روجيه فيدرر في بطولة ويمبلدون الإنجليزية عام 2013، قبل أن يعتزل في سن الـ 36 عاماً عقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ليقرر الذهاب إلى العاصمة كييف لحمل السلاح دفاعاً عن بلاده.

وانضم العديد من الرياضيين الأوكرانيين إلى صفوف الجيش لمواجهة الهجوم الروسي، أبرزهم البطل الأولمبي السابق الملاكم فاسيلي لوماشينكو وبطل العالم السابق للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.
المصدر: العربية
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