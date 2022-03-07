14
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ما سرّ الضمادة التي يضعها بنزيما على يده منذ 3 سنوات؟
Lebanon 24
07-03-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صورة قام بنشرها النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني سر الضمادة التي لا تفارق يده اليمنى منذ 3 سنوات.
ونشر بنزيما صورة له عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، أظهرت إصبعه الصغير وهو في حالة انحناء شديد جراء تعرضه للإصابة، الأمر الذي دفعه لوضع الضمادة بشكل دائم خلال المباريات والتدريبات مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.
وذكرت صحيفة MARCA الإسبانية، أن بنزيما قرر تأجيل الخضوع للجراحة في أكثر من مناسبة، واكتفى بوضع إصبعه في ضمادة كحل مؤقت، حرصا منه على عدم الغياب عن ريال مدريد، الذي كان يعاني من وطأة تراجع النتائج حينها.
وتعرض بنزيما لكسر في الأصبع الصغير ليده اليمنى، يوم 13 كانون الثاني 2019، أثناء مباراة فريقه ضد ريال بيتيس، على ملعب "بينيتو فيلامارين"، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
"القطب" يعلن الحرب من جديد على لبنان.. استعدوا للعاصفة الثلجية "نور" اعتبارا من هذا الموعد
00:57 | 2022-03-07
07/03/2022 12:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
هزّة كبيرة في لبنان.. ماذا يحدث؟
07:12 | 2022-03-07
07/03/2022 07:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
07/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل هوبير فتّال... قوى الامن توقف المتورطين وهذه جنسيتهم!
Lebanon 24
بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل هوبير فتّال... قوى الامن توقف المتورطين وهذه جنسيتهم!
07:01 | 2022-03-07
07/03/2022 07:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين.. هل أصبح بـ500 ألف ليرة؟
Lebanon 24
سعر البنزين.. هل أصبح بـ500 ألف ليرة؟
05:00 | 2022-03-07
07/03/2022 05:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-03-07
أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس بثلاثية... ويعود للمركز الرابع
11:00 | 2022-03-07
محمد صلاح يستعرض عضلاته! (صورة)
08:00 | 2022-03-07
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية للاعب مقاتل في أوكرانيا
05:00 | 2022-03-07
لاعب لبناني يصل الى بيروت من كييف... هذا أول ما قاله
02:00 | 2022-03-07
قتلى ومصابون.. مباراة كرة قدم تتحول إلى مأساة
23:00 | 2022-03-06
ميسي يمنح دفعة قوية لعملة باريس سان جرمان المشفرة
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
08/03/2022 00:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
08/03/2022 00:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
08/03/2022 00:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact