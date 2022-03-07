رياضة

ما سرّ الضمادة التي يضعها بنزيما على يده منذ 3 سنوات؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 14:00
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كشفت صورة قام بنشرها النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني سر الضمادة التي لا تفارق يده اليمنى منذ 3 سنوات.

ونشر بنزيما صورة له عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، أظهرت إصبعه الصغير وهو في حالة انحناء شديد جراء تعرضه للإصابة، الأمر الذي دفعه لوضع الضمادة بشكل دائم خلال المباريات والتدريبات مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وذكرت صحيفة MARCA الإسبانية، أن بنزيما قرر تأجيل الخضوع للجراحة في أكثر من مناسبة، واكتفى بوضع إصبعه في ضمادة كحل مؤقت، حرصا منه على عدم الغياب عن ريال مدريد، الذي كان يعاني من وطأة تراجع النتائج حينها.


وتعرض بنزيما لكسر في الأصبع الصغير ليده اليمنى، يوم 13 كانون الثاني 2019، أثناء مباراة فريقه ضد ريال بيتيس، على ملعب "بينيتو فيلامارين"، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
المصدر: روسيا اليوم
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