رياضة

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس بثلاثية... ويعود للمركز الرابع

Lebanon 24
07-03-2022 | 16:00
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ضاعف أتلتيكو مدريد من جراح مضيفه ريال بيتيس، وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تغلب 3 - 1 على الفريق الأندلسي، مساء أمس الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وارتفع رصيد أتلتيكو (حامل اللقب)، الذي حقق فوزه الرابع عشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 48 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق نقطتين على بيتيس، الذي تراجع للمركز الخامس.
المصدر: العربية
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