رياضة

إصابة مبابي قبل مواجهة فريقه الحاسمة أمام ريال مدريد

Lebanon 24
07-03-2022 | 23:00
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تحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جرمان ضد ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة تعرض لها في التمارين اليوم الاثنين.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن "مشاركة كيليان مبابي غير مؤكدة للغاية. لقد تعرض صباح يوم الاثنين لإصابة في قدمه".
وتابعت: "في البداية، خشي نادي العاصمة من وجود كسر. لكن الفحوصات التي خضع لها في وقت مبكر من فترة بعد الظهر استبعدت هذه الفرضية. لكن رحلة بطل العالم إلى مدريد الأربعاء ليست مؤكدة أبدا".
يذكر أن مبابي سجل هدف المباراة الوحيد في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه الملكي في مواجهة الذهاب في باريس، ويعتبر المهاجم الأبرز في خط أمامي يضم كل من الأرجنتينيين ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا بالإضافة إلى البرازيلي نيمار، بعد أن سجل خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم و14 في الدوري الفرنسي "الليغ 1".
المصدر: روسيا اليوم
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