رياضة

رياضي روسي يستفز الجمهور... دعم العملية العسكرية ضدّ أوكرانيا ووضع "الشعار السري" على صدره!

Lebanon 24
08-03-2022 | 02:00
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وسط التعاطف العالمي الكبير مع أوكرانيا، وخاصة في الأحداث الرياضية، وقف رياضي روسي ليسجل موقفا مغايرا، ويساند حرب بلاده، ليشعل حالة من الغضب الدولي.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز إنه سيفتح إجراءات تأديبية ضد الروسي إيفان كولياك "لسلوكه الصادم"، بعد أن احتل المركز الثالث في نهائي جهاز المتوازي، في كأس العالم للجمباز المقام في الدوحة.
 
 
وارتدى الرياضي (20 عاما) حرف "Z" وسط لباسه الرياضي، وهو يقف على منصة التتويج، بجانب منافسه الأوكراني إيليا كوفتون، الذي فاز بالميدالية الذهبية.
 
واستخدمت القوات الروسية الحرف "Z " كرمز تعريف على مركباتها في أوكرانيا، بعد هجوم موسكو على جارتها.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان: "يؤكد الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيطلب من مؤسسة أخلاقيات الجمباز فتح إجراءات تأديبية ضد كولياك بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للجمباز".

وجاءت حركة اللاعب الروسي، السبت، قبل يومين فقط من قرار اتحاد الجمباز حرمان الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في البطولات العالمية.

ويعتبر موقف كولياك من المواقف النادرة المساندة للقوات الروسية في أوكرانيا، وسط توجه عالمي للتعاطف مع أوكرانيا، منذ اندلاع الحرب قبل 12 يوما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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