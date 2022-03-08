قرار جديد من الفيفا حول اللاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن اللاعبين والمدربين الأجانب في البطولتين الروسية والأوكرانية بإمكانهم "فسخ" عقودهم من طرف واحد واللعب بحرية في أماكن أخرى اعتبارا من الربيع.وأوضح الاتحاد الدولي أنه بالنسبة للاعبين الأجانب المحترفين في روسيا المستبعدة من المسابقات والمنافسات الرياضية العالمية منذ الحرب على أوكرانيا، فالهدف هو "تسهيل رحيل" كل من لم يتوصلوا إلى اتفاق مع أنديتهم.وأضاف سيكون لديهم "الحق في فسخ عقودهم من جانب واحد" قبل 30 حزيران 2022، وسيكونون قادرين على المشاركة في بطولة أخرى اعتبارا من "7 نيسان على أبعد تقدير"، رغم أن الفترة خارج نافذة الانتقالات.