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رياضة
كريستيانو رونالدو يتمرّد على فريقه... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
08-03-2022
|
08:00
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تتوالى الأزمات داخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وآخرها "تمرد" محتمل لنجم الفريق كريستيانو رونالدو، الذي تصرف بطريقة غريبة قبل ديربي مانشستر مساء الأحد.
ووفقا لصحف بريطانية، فاجأ النجم البرتغالي زملاءه في مانشستر يونايتد، عندما قرر السفر في وقت مباراة الديربي، إلى بلاده البرتغال.
وكان المدرب الألماني رالف رانغنيك، قد أعلن غياب رونالدو عن الموقعة، بسبب عدم جاهزيته البدنية، وهو ما أثار الشكوك.
وخاض رونالدو مباراة الفريق الأخيرة أمام واتفورد كاملة، ولم تبد عليه الإصابة، لكن جماهير الفريق تفاجأت بغياب النجم البرتغالي عن الديربي المهم بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا "لديلي ميل"، تفاجأ نجوم "الشياطين الحمر" بقرار رونالدو بالسفر، وعدم البقاء ومساندة الفريق خلال مباراة الديربي.
وزادت الشكوك عندما "أعجبت" شقيقة رونالدو، بمنشور على تطبيق إنستغرام، قال إن رونالدو ليس مصابا، مما يلوح ببوادر أزمة في النادي الإنجليزي.
وجاء في المنشور لصفحة معجبين رونالدو: "رونالدو ليس مصابا وليس مريضا. هو جاهز بنسبة 100 بالمئة".
وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة مساء الأحد، بنتيجة 1-4 أمام مانشستر سيتي، ليبتعد بشكل أكبر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
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